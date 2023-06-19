В Иркутской области пресекли незаконную рубку леса на 600 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области сотрудниками полиции пресечена деятельность по незаконной рубке древесины на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В конце мая в отделение полиции поступил сигнал из лесничества села Еланцы, они заметили незаконную рубку 19 лиственниц, - говорят в МВД.

К месту происшествия выехала оперативная группа, они установили подозреваемого - 32-летний житель. Он рассказал, что срубил деревья для продажи. В отношении него завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее сообщалось, что уже 24 июня в Братске отметят День молодежи. В городе пройдет праздничная программа. Жители смогут принять участие в различных мероприятиях.