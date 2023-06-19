В Иркутске подрядчики асфальтируют тротуары на улицах Фаворского, Свердлова и Трилиссера Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на улицах Фаворского, Свердлова и Трилиссера асфальтируют тротуары. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Подрядные организации набрали хороший темп, следим за ходом работ, проверяем качество материалов, - заявил председатель комитета городского обустройства администрации города Сергей Чертков.

Также известно, что на Полярной укладывают нижний слой асфальта, устанавливаются бордюры на Марии Ульяновой, Академической, Ярославского, Олонской, в переулке Пионерском.

На улице Братской подрядчик обустраивает ливневую канализацию.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудниками полиции пресечена деятельность по незаконной рубке древесины на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.