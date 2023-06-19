В сети появилось видео смертельного ДТП на Кайской горе в Иркутске. Фото: ГИБДД Иркутской области

Госавтоинспекторы Иркутска выясняют обстоятельства автомобильной аварии на Кайской горе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона в своих социальных сетях.

-Все случилось 18 июня примерно в 12:30 в Свердловском округе Иркутска. Известно, что водитель BMW ехал по улице Маяковского в сторону улицы Чайковского. Он не справился с управлением, машина опрокинулась, - говорят в ГИБДД.

-Из-за происшествия 27-летний водитель скончался от полученных травм до того, как приехала скорая помощь, - говорят в ведомстве.

Травмы получил и 28-летний пассажир авто. Известно, что находящийся за рулем мужчина только с 2022 года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудниками полиции пресечена деятельность по незаконной рубке древесины на сумму более 600 тысяч рублей.