Иркутская область заняла 47 место среди регионов по уровню доходов в 2022 году
Фото: Даниил ОПАРИН
Иркутская область оказалась на 47-м месте среди российских регионов по доходам граждан в прошлом году. Об этом сообщают РИА Новости.
-В исследовании отражена доля жителей, живущих за чертой бедности, отношение медианных среднедушевых месячных доходов граждан к стоимости определенного набора товаров и услуг, - говорится в исследовании.
Так, в Иркутской области это соотношение составило 1,52. Что касается тех, кто проживает за чертой бедности, то в регионе их доля составляет 14,9%.
В лидерах по доходам оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва.
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