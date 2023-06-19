Иркутская область заняла 47 место среди регионов по уровню доходов в 2022 году Фото: Даниил ОПАРИН

Иркутская область оказалась на 47-м месте среди российских регионов по доходам граждан в прошлом году. Об этом сообщают РИА Новости.

-В исследовании отражена доля жителей, живущих за чертой бедности, отношение медианных среднедушевых месячных доходов граждан к стоимости определенного набора товаров и услуг, - говорится в исследовании.

Так, в Иркутской области это соотношение составило 1,52. Что касается тех, кто проживает за чертой бедности, то в регионе их доля составляет 14,9%.

В лидерах по доходам оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва.

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