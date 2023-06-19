Депутат Думы Иркутска Алексей Распутин проводит конкурс «Самый счастливый житель предместья Рабочее» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 22 Алексей Распутин объявил о старте конкурса фотографий «Самый счастливый житель предместья Рабочее». Этот конкурс пройдет уже в седьмой раз.

-Принять участие в конкурсе может каждый желающий. Из обязательных условий – нынешнее лето и счастливые лица в кадре. Улыбайтесь и участвуйте в конкурсе, - говорят организаторы.

Как отметил Алексей Распутин, все кадры будут публиковаться в его социальных сетях. Итоги подведут в августе, победителя ждет ценный приз. Отправить свои кадры жители могут до 1 августа.

- Спешите порадоваться короткому сибирскому лету, почувствовать себя счастливыми «несмотря и вопреки», - добавил Распутин.

Работы принимаются до 1 августа 2023 года на электронную почту: tanyamarchenko@bk.ru с пометкой «Фотоконкурс», указанием ФИО участника и номера контактного телефона. Итоги будут подведены в августе.