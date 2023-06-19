Депутат Думы Распутин: ремонт дороги на улице Братская закончится в Иркутске 15 сентября

Еще предстоит замена асфальтирования. Фото: Дума Иркутска

Ремонт на улице Братская в границах улиц Напольная и 2-ая Аларская закончится в Иркутске 15 сентября 2023 года. Кстати, работы на участке начались еще в мае. Проходит ремонт в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Он обойдется в 90 млн рублей. Стоит отметить, что улучшение качества дороги проходит в избирательном округе № 22. За ним закреплен депутат Алексей Распутин. Об этом КП-Иркутск рассказали в Думе Иркутска.

– Улица Братская должна стать безопаснее. Район расстраивается, интенсивность движения высокая. В данном районе расположен крупный торговый центр. В прошлом году здесь построили деревянный скейт-парк, а рядом в этом году, в течение лета, будет построен большой скейт-парк из бетона, – рассказал народный избранник.

Сейчас на участке подготовлены основания под тротуары. Совсем скоро рабочие приступят к их асфальтированию. Еще предстоит замена покрытия. Также в рамках проекта запланированы установки светофора, остановок и освещения.

А в прошлом году в рамках данного национального проекта в порядок привели Плишкинский тракт и улицу Карбышева.