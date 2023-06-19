Депутат Думы Иркутска Алексей Распутин: гуманитарный центр ведет сбор помощи для бойцов СВО Фото: Дума Иркутска

В Приангарье продолжается активная работа по поддержке участников специальной военной операции на территории Украины. Волонтеры гуманитарного центра «Своих не бросаем» не оставляют работу по сбору, сортировке и подготовке к отправке вещей для бойцов. Оба филиала организации располагаются в избирательном округе № 22 депутата Думы Иркутска Алексея Распутина. Один из офисов размещен в его приемной. Туда горожане могут приносить помощь для защищающих Родину земляков, а также передавать адресные посылки.

«В зону СВО нашим бойцам доставлены запчасти на автомобили УАЗ», - поделился Алексей Распутин. – «Запчасти в гуманитарный центр передала семья Степановых. На собранные иркутянами денежные средства выкуплен еще один тепловизионный прицел для военнослужащих. Посылка доукомплектовывается и в ближайшее время будет отправлена в зону СВО».

Одному из военнослужащих из Иркутской области передали необходимые для успешного выполнения боевых задач маскировочные сети, тепловизионный прицел, бронежилет, а также от родственников - личные вещи. Отправили их в том числе благодаря поддержке фонда «Сила тыла».

Напомним, иркутский центр «Своих не бросаем» проводит консультации и оказывает помощь семьям мобилизованных и добровольцев.

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Гуманитарный центр «Своих не бросаем» в предместье Рабочее работает по адресам:

- Улица Баррикад, 135; телефон: 89646534517;

- Улица Зимняя, 1; телефон: 43-65-10.