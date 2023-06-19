В Братске избрали меру пресечения владельцу кафе, где отравились шаурмой более 60 жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователь СК Иркутской области вышел в Братский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения владельцу кафе "Шаурму хочу". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-Суд избрал мужчине домашний арест на период предварительного следствия, - сказали в следкоме региона.

Напомним, что жители Братска массово отравились в заведении "Шаурму хочу" 12 и 13 июня. По данным Роспотребнадзора, в совокупности пострадало свыше 60 людей, многих госпитализировали. Среди пострадавших были и дети.

Ведомство провело проверки, в результате которых выявлено множество нарушений. После проведения исследований выяснилось, что отравление произошло из-за сальмонеллы.

Корреспонденту КП-Иркутск удалось поговорить с пострадавшими. Они жаловались на высокую температуру и рвоту.