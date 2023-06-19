В ДТП в Куйтунском районе Иркутской области пострадали трое взрослых и 5-летняя девочка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Куйтунском районе полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-По имеющейся информации, все случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Мингатуй. Там 54-летний водитель грузовика Hino выехал навстречку и столкнулся с CHERY TIGGO, за рулем которого был 37-летний житель, - говорят в МВД.

Как итог, оба водителя, и пассажиры кроссовера 31-летняя женщина и 5-летняя девочка доставлены в больницу.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Российская будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ограничение движения будет действовать с 20 июня по 30 июня.