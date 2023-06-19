В Иркутске фридайверы собрали 24 мешка мусора и четыре шины со дна и берега реки Ангары Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске фридайверы, волонтеры и экологические отряды провели очистку дна и прибрежной полосы Ангары вблизи острова Юность. В совокупности было собрано 24 мешка мусора и четыре автомобильные шины. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Было отсортировано четыре мешка пластика и пять - металла. Теперь это все отправят для переработки на специальные предприятия, - говорят в администрации.

Вице-мэр города Дмитрий Ружников выразил благодарность участникам экологической акции. Он обратил внимание, что загрязнение водоемов - острая проблема на сегодняшний день.

Безопасность во время мероприятия обеспечивали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, а также аварийно-спасательные службы города.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Российская будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.