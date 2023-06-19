Прокуратура поставила на контроль расследование ДТП в Куйтунском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура контролирует проверку по факту травмирования ребенка на автодороге в Куйтунском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-По предварительной информации, на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе села Мингатуй произошло столкновение грузового автомобиля и иномарки, - передают в прокуратуре.

Как итог, пострадали трое взрослых и пятилетняя девочка. Всем им понадобилась помощь медиков.

Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Иркутске фридайверы, волонтеры и экологические отряды провели очистку дна и прибрежной полосы Ангары вблизи острова Юность. В совокупности было собрано 24 мешка мусора