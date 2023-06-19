Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение 19 июня 2023 года. Фото: телеграм-канал "Землетрясения в Байкальском регионе".

Новости про землетрясения для жителей Иркутской области уже совсем не новости. Они, увы, нередкое явление в нашем регионе. В понедельник, 19 июня, сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение. Об этом сообщает телеграм-канал "Землетрясения в Байкальском регионе".

- Зарегистрировано землетрясение 48.00 с.ш. 102.98 в.д., - делятся сейсмологи.

По Гринвичу землетрясение произошло 19 июня 2023 года в 11:11. Отметим, что время по Гринвичу отстает от Иркутского времени на восемь часов. Энергетический класс - 11.2

Ранее сообщалось, что в Иркутске фридайверы, волонтеры и экологические отряды провели очистку дна и прибрежной полосы Ангары вблизи острова Юность. В совокупности было собрано 24 мешка мусора и четыре автомобильные шины.