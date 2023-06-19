В Иркутске автобус №3 столкнулся с тремя легковушками 19 июня 2023 года. Фото: ГИБДД региона

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства массовой аварии с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Иркутской области в своих социальных сетях.

-По предварительной информации, все случилось около 18 часов вечера в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Водитель автобуса №3 ехал в сторону улицы Захарова. В результате столкнулся с тремя машинами - «Лада Приора», «Форд Фокус» и «Хонда Везель».

Как итог, помощь медиков понадобилась 51-летней женщине, которая была за рулем "Хонда" и 32-летнему водителю "Форда", - говорят в Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины автоаварии, по данному факту назначено административное расследование.