В Иркутской области трех женщин осудят за обналичивание маткапитала Фото: Даниил ОПАРИН

Трех жительниц Иркутской области отправят под суд из-за обналичивания материнского капитала на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

- Получательнице капитала помогали жительницы Зимы и Саянска, - рассказали в МВД.

Уточняется, что одна из обвиняемых заключила фиктивный договор купли-продажи дома, которого и вовсе не было.

Дело направили в Зиминский городской суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС выясняют обстоятельства массовой аварии с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Иркутской области в своих социальных сетях.