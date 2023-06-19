В Иркутской области трех женщин осудят за обналичивание маткапитала
Фото: Даниил ОПАРИН
Трех жительниц Иркутской области отправят под суд из-за обналичивания материнского капитала на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
- Получательнице капитала помогали жительницы Зимы и Саянска, - рассказали в МВД.
Уточняется, что одна из обвиняемых заключила фиктивный договор купли-продажи дома, которого и вовсе не было.
Дело направили в Зиминский городской суд.
Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС выясняют обстоятельства массовой аварии с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Иркутской области в своих социальных сетях.