Постамент для памятника авиаконструкторам Милю и Камову смонтировали в Иркутске

Обелиск изготовлен из бронзы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Памятник авиаконструкторам Милю и Камову установят совсем скоро на сквере по улице Ленина. Сейчас там завершили основные работы: заменили прежнее покрытие на брусчатку, смонтировали постамент под инсталляцию. Осталось разместить опоры освещения, обустроить газон и установить композицию. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

– Объект находится в высокой степени готовности. Основные работы здесь завершены. Убеждена, это место будет радовать взор и поможет сохранить и передать новым поколениям память о знаменитых уроженцах областного центра, – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Кстати, обелиск изготовлен из бронзы, а высотой он около пяти метров. Уже совсем скоро, а точнее в конце июня, его доставят из Улан-Удэ, где его и смастерили. Стоит отметить, что нижнюю часть конструкции украшает надпись: «Учившим летать металл». Автором проекта выступил иркутский архитектор Сергей Демков.