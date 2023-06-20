10-летний мальчик попал под колеса автомобиля ВАЗ в Тулуне

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

10-летний мальчик попал под колеса автомобиля ВАЗ 21053 в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. За рулем находился 22-летний сибиряк. Оказалось, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина не заметил школьника, так как тот выскочил из-за стоящей машины. Сейчас мальчик находится в больнице, за его состоянием следят медики. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- В Тулуне полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Сотрудники устанавливают причины наезда на 10-летнего мальчика, - говорят сотрудник полиции.

Свою проверку также организовала Тулунская межрайонная прокуратура. Также ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки, которую проводят сотрудники полиции.

- Причины, условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики детского дорожного травматизма. По итогам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - говорят сотрудники прокуратуры.