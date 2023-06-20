Общественный штаб по наблюдению за выборами стартовал в Иркутской области

Целью наблюдений является открытость и доступность. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Он располагается на площадке Общественной палаты Приангарья. Позже представители палаты выберут некоторых жителей Иркутской области, которые станут наблюдателями. Они в дни проведения голосования, 8-10 сентября, будут находиться на всех избирательных участках региона. Подготовка наблюдателей стартует на следующей неделе.

- Согласно российскому законодательству, общественный контроль за выборами, направление общественных наблюдателей на участки осуществляется Общественной палатой Российской Федерации и палатами субъектов РФ. Чтобы наблюдатели работали качественно, их необходимо обучить, что и будет реализовано в ближайшее время, - отметил председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах.

Целью таких наблюдений является открытость, доступность, гласность и законность. Наблюдатели будут следить за регистрацией кандидатов и партий, за агитационной кампанией, ходом голосования, подведением итогов и их оглашением. Кстати. Выборы продляться в этому году три дня.