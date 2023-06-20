Мужчина за рулем «Хонда Фит» сбил двух детей на велосипеде в Иркутске

Вечером 19 июня на улице Поленова в Иркутске произошло ДТП. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Лето опасное время для детей. Ведь школьники находятся на каникулах без присмотра взрослых. Так, вечером 19 июня на улице Поленова в Иркутске произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Мужчина за рулем «Хонда Фит» сбил двух мальчиков, которые пересекали дорогу на одном велосипеде в неположенном месте. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области.

- В результате происшествия телесные повреждения получил 12-летний мальчик, управлявший двухколесным транспортом, а также его 10-летний пассажир, - говорят в ведомстве. - С места ДТП дети были доставлены в медучреждение.

Кстати, на ребятах не было шлема, защитной экипировки и световозвращателей на одежде. В настоящее время по данному факту назначено административное расследование в рамках разбирательства по ДТП.

Также к делу подключилась прокуратура Иркутска. Сейчас ведомство контролирует проверку, которую организовали сотрудники полиции.

- Причины, условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры реагирования в сфере безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности несовершеннолетних и детского травматизма.