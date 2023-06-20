Испорченной шаурмой в Братске отравились 22 ребенка

Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 и 13 июня в Братске прошло массовое отравление шаурмой из заведения "Шаурму хочу". На сегодня, 20 июня, известно, что всего пострадал 101 сибиряк, среди которых 22 ребенка. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

- Вчера Братский городской суд отправил владельца кафе под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия. Уголовное дело возбуждено по факту производства, хранения, сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Расследование проходит под контролем прокуратуры, - написал Игорь Кобзев.

Специалисты Роспотребнадзора по Приангарью провели расследование. Сотрудники сообщили, что в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников. А также выяснилось, что отравление произошло из-за сальмонеллы.