Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Братске достигло 101 Фото: Олег ЗОЛОТО

Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Братске достигло 101. Именно столько людей обратились за помощью к медикам после обеда в кафе «Шаурму хочу». В числе отравившихся 22 ребенка. 51 человек был госпитализирован в больницы. К счастью, тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Вчера, 19 июня, Братский городской суд отправил владельца кафе под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия, - рассказала глава региона. - Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Расследование проходит под контролем прокуратуры.

Напомним, первые обращения в службу скорой помощи Братска с отравлением зарегистрировали 12 и 13 июня. Диагноз у всех был один – острая кишечная инфекция. Роспотребнадзор провел множество проверок в популярной в городе шаурмичной, где ели все пострадавшие. Специалисты взяли пробы продуктов, воды, а также смывы с кухонных приборов и техники, которые направили на лабораторные исследования. Конечно же, как выяснилось, без нарушений не обошлось. Например, нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья. У работников же нет условий, чтобы соблюдать личную гигиену.