Подозреваемого в краже Дмитрия Пухкаева разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Этого мужчину на фото разыскивает полиция Иркутска. 45-летнего Дмитрия Пухкаева подозревают в краже с дачного участка в садоводстве «Зеленое», что на Александровском тракте. По версии следствия, в середине июля прошлого года мужчина проник в дом через окно и похитил бытовую и электронную технику. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате тщательного проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить личность подозреваемого, - говорят в ведомстве.

Приметы разыскиваемого: рост 165-170см, среднее телосложение, волосы темного цвета.

Напомним, ранее в Иркутске задержали подозреваемого в краже техники из вагона. Заместитель начальника полиции Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Заболотский направлялся на работу, когда заметил подозрительного молодого человека, несущего в руках пылесос и серверный блок.