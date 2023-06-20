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НовостиОбщество20 июня 2023 7:12

В Иркутской области до конца года увеличат зарплату работникам дошкольного образования

Это может коснуться порядка 13 тысяч человек
Елена СИНИЦА
В Иркутской области до конца года увеличат зарплату работникам дошкольного образования

В Иркутской области до конца года увеличат зарплату работникам дошкольного образования

Фото: Даниил ОПАРИН

До конца года примерно 13 тысячам педагогов дошкольного образования поднимут среднюю зарплату. Об этом сообщил глава регионального минобра Максим Парфенов, говорят в правительстве региона.

-Средняя заработная плата педагогов дошкольного образования в 2022 году составила 43,6 тысячи рублей. При этом рекомендуемые федеральным правительством показатели заработной платы этой категории работников достигнуты не в полном объеме, - говорит он.

Сейчас уточняются прогнозные показатели. В планах поднять уровень зарплат для воспитателей в детских садах не менее чем на 10%.

Министр также отметил, что по остальным категориям работников в сфере образования также планируется рост средней заработной платы до конца текущего года.