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НовостиОбщество20 июня 2023 7:29

В Иркутской области 4,2 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам

За это время выплачено более 792 миллионов рублей
Елена СИНИЦА
В Иркутской области 4,2 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам

В Иркутской области 4,2 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам

Фото: Даниил ОПАРИН

За 2023 год отделение СФР региона перечислило более 792,5 миллиона рублей на пособия по беременности и родам. Выплаты уже получили 4,2 тысячи женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-На пособие могут рассчитывать работающие женщины, которые находятся в отпуске по беременности и родам или же усыновили ребенка до трех месяцев, - говорят в фонде.

Также получают выплаты неработающие жительницы региона, которые потеряли работу из-за ликвидации организации, студентки очного отделения.

Размер пособия зависит от среднего дневного заработка женщины. В 2023 году максимальный размер пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам для работающих женщин составляет 383 178 рублей.

Чтобы получить пособие, женщине нужно обратиться с заявлением к работодателю. Он передаст данные в соцфонд, а тот в течение 10 рабочих дней направит пособие.