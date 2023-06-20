Надежный защитник: компания «СОГАЗ-Мед» стала партнером Байкальской ярмарки

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» уже 25 лет является активным участником системы обязательного медицинского страхования. 44 миллиона граждан нашей страны, проживающих в 56 регионах России и городе Байконуре, имеют полис ОМС «СОГАЗ-Мед», что составляет около 30% от всех застрахованных по ОМС в стране.

На территории Иркутской области в компании «СОГАЗ-Мед» застраховано более 2,2 миллиона жителей - это почти 98% населения региона. И неудивительно, ведь именно страховая медицинская организация является связующим звеном между медучреждениями и застрахованными, то есть пациентами.

Читайте далее...