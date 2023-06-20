Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 8:35

Жители Иркутска увидели на дорогах города самую большую колонну пожарной техники

На боевое дежурство заступило 34 пожарных автомобиля
Елена СИНИЦА
Жители Иркутска увидели на дорогах города самую большую колонну пожарной техники

Жители Иркутска увидели на дорогах города самую большую колонну пожарной техники

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

20 июня многие жители Иркутска увидели в городе самую большую колонну пожарной техники, которая двигалась по улицам города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- 34 пожарных автомобиля заступили на боевое дежурство, - говорят в МЧС региона.

Ключи от новых авто вручили начальник Главка Вячеслав Федосеенко и губернатор региона Игорь Кобзев.

Как отмечают в региональном МЧС, это самое крупное поступление пожарной техники в область.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области продолжается модернизация системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сейчас в регионе закуплены три автоматизированные камеры. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по выше упомянутой ссылке.