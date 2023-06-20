Жители Иркутска увидели на дорогах города самую большую колонну пожарной техники Фото: Виктор ДРАЧЕВ

20 июня многие жители Иркутска увидели в городе самую большую колонну пожарной техники, которая двигалась по улицам города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- 34 пожарных автомобиля заступили на боевое дежурство, - говорят в МЧС региона.

Ключи от новых авто вручили начальник Главка Вячеслав Федосеенко и губернатор региона Игорь Кобзев.

Как отмечают в региональном МЧС, это самое крупное поступление пожарной техники в область.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области продолжается модернизация системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сейчас в регионе закуплены три автоматизированные камеры. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по выше упомянутой ссылке.