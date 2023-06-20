В Иркутске 24 июня состоится празднование Дня молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске 24 июня состоится празднование Дня молодежи. В этот день в городе праздник будет включать в себя несколько тематических линий. Об этом стало известно в ходе прямого эфира, прошедшего в социальных сетях регионального правительства.

-Для горожан проведут спортивные мероприятия, мастер-классы. Будут организованы и площадки образовательных учреждений, сферы технологий и патриотического направления, - говорилось в эфире.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в День молодежи в городе запланировано около 50 мероприятий. Одним из главных станет официальное открытие регионального Дома молодежи в бывшем кинотеатре «Звездный». Большинство акций пройдет там или на площадке рядом с 14 до 21 часа.

В частности, жители смогут посетить мастер-классы по игре в дартс, разрисовке скульптур, оказанию первой помощи.