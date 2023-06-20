В двух детских оздоровительных учреждениях Иркутской области появились модульные здания Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В этом году по поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Иркутской области возводят четыре модуля каркасных зданий для сезонного проживания детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Установка трех уже заканчивается, два из них на территории загородной дачи «Ромашка», один в детском оздоровительном лагере «Солнышко» в селе Моты Шелеховского района, - говорят в правительстве.

Как отметил министр соцразвития Владимир Регионов, здесь есть все необходимое для комфортного и яркого отдыха детей. В частности, организованы спальные места для детей, игровая, санитарные комнаты.

К слову, они оборудованы для особых детей.

На обустройство одного такого корпуса уходит порядка 14 миллионов рублей.

На следующий год планируется установка еще пяти таких модулей: два в «Солнышке» и три в «Ромашке».

Всего в 2023 году региональное правительство выделило 16 муниципальным оздоровительным лагерям на укрепление материально-технической базы субсидии на сумму 27,7 миллиона рублей.