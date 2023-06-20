В Иркутской области хотят возобновить выплату в 200 тысяч рублей для контрактников СВО Фото: Даниил ОПАРИН

Губернатор Игорь Кобзев предложил возобновить единовременную выплату 200 тысяч рублей военнослужащим по контракту, участвующим в СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Сегодня среди жителей есть активное желание добровольно участвовать в СВО, заключив контракт с Минобороны. В связи с этим мы считаем своим долгом продолжать выплаты, поддерживать семьи, - сказал Кобзев.

При этом он добавил, что в регионе действуют и другие меры поддержки, их более 30. Возобновление выплат требует дополнительных расходов из областного бюджета. Соответствующие поправки депутаты регионального парламента рассмотрят 21 июня.

Ранее сообщалось, что в этом году по поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Иркутской области возводят четыре модуля каркасных зданий для сезонного проживания детей.