В Осинском районе начали строить новый Дом культуры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Обуса Осинского района приступили к строительству нового Дома культуры. Его должны возвести в течение двух лет по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Стоимость работ достигает 115 миллионов рублей, деньги выделили как из федерального, так и из областного бюджетов. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева проведена проверка хода строительства работ, - говорят в правительстве.

Как отметила региональный министр культуры Олеся Полунина, работы ведутся в графике. На сегодняшний день подрядчик уже поставил ограждение, расчистил территорию, обустроил временное электроснабжение. Сейчас специалисты готовятся обустраивать фундамент.

Здание будет двухэтажным, общей площадью в 791 квадратный метр. Здесь разместят вестибюль, фойе, гардероб, актовый зал на 100 мест, кабинеты для работы кружков, технические помещения и библиотека. Также подрядная организация озеленит и благоустроит прилегающую территорию.