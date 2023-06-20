В Иркутской области начали ремонт участка дороги Бохан – Тихоновка

Из областного и федерального бюджетов на эти цели выделено 250,2 миллиона рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Боханском районе Иркутской области приступили к ремонту участка автодороги Бохан – Тихоновка. Работы ведутся на участке с 12 по 20 километр. Из областного и федерального бюджетов на эти цели выделено 250,2 миллиона рублей. Общая протяженность дороги составляет 36 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Долгие годы эта дорога была в плохом состоянии. Сейчас принято решение ее полностью привести в порядок. На первом этапе провели капитальный ремонт участка дороги с 0 по 12 километр и заменили деревянный пост через реку Ида на железобетонный. Общая стоимость работ составила 873,53 млн рублей, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Теперь подрядчики демонтируют дорожные знаки, бетонные парапетные ограждения, проводят фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия. Начато восстановление 13 водопропускных труб и устройство земляного полотна. Задействовано 35 рабочих и 16 единиц техники.

Сдать участок в эксплуатацию подрядчик должен к ноябрю, говорят в правительстве.