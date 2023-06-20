В Иркутской области назвали имена школьников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области назвали имена 200-бальников по результатам ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

-Максим Савченко из Тайшетской школы №85 набрал 100 баллов за экзамены по русскому и профильной математике, - рассказывают в правительстве.

Никита Рыбоченко из Иркутской школы № 42 получил 100 баллов за литературу и русский. Всего по региону 42 стобалльных результата у 40 выпускников, отметили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 24 июня состоится празднование Дня молодежи. В этот день в городе праздник будет включать в себя несколько тематических линий. Об этом стало известно в ходе прямого эфира, прошедшего в социальных сетях регионального правительства.