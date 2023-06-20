В Иркутской области 21 июня прогнозируются грозы и сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области 21 июня прогнозируются грозы и сильный ветер - до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России Иркутской области.

- В западных районах местами ливневые дожди, - говорят в МЧС.

Как сообщает ведомство, 21 июня в северных и верхнеленских районах местами ожидаются заморозки до -3°. Помимо этого, до 23 июня местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Ранее сообщалось, что 20 июня многие жители Иркутска увидели в городе самую большую колонну пожарной техники, которая двигалась по улицам города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области