На Маршала Конева в Иркутске наносят изображение девушки с ирисами Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На фасад дома № 30 на улице Маршала Конева наносят изображение девушки с ирисами. Художники работают в рамках регионального творческого проекта «Голос улиц». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

-Есть легенда, что до строительства микрорайона Синюшина гора, вся местность была усыпана синими ирисами. Они расцветали каждое лето. В работе представлен образ Синюшиной горы - девушка с синими ирисами, - автор Юрий Старков.

"Голос улиц" реализуют в Иркутске с 2020 года, уже украшены фасады пяти зданий. Авторы эскизов - художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Тагила.

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1527547/ представлен образ Синюшиной горы – девушка с синими ирисами, – прокомментировал автор Юрий Старков.Авторами эскизов становились художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Тагила.