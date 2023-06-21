Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 1:00

34 машины передали пожарно-спасательным гарнизонам Иркутской области

Колонна проехала по улица Иркутска
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
34 машины передали пожарно-спасательным гарнизонам Иркутской области

34 машины передали пожарно-спасательным гарнизонам Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 20 июня на площади Графа Сперанского в Иркутске состоялась торжественная передача техники МЧС России пожарно-спасательным гарнизонам Иркутской области, сообщают в ведомстве.

- Это самая крупная поставка пожарной техники в истории нашего региона, в России – одна из самых крупных, - отмечают в ведомстве. - Техника поставлена по Гособоронзаказу.

Ключи сотрудникам вручал глава ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко и губернатор региона Игорь Кобзев. После состоявшейся церемонии 34 пожарные машины проследовали колонной по улицам Ленина и Байкальской, после чего разъехались по местам службы.

Напомним, в октябре 2022 года в Иркутске объявили поиски 28-летнего Михаила Губачева. Он не выходил на связь с 8 октября, позднее его друг подал заявление в полицию. Сейчас стало известно, что поиски мужчины завершились.