34 машины передали пожарно-спасательным гарнизонам Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 20 июня на площади Графа Сперанского в Иркутске состоялась торжественная передача техники МЧС России пожарно-спасательным гарнизонам Иркутской области, сообщают в ведомстве.

- Это самая крупная поставка пожарной техники в истории нашего региона, в России – одна из самых крупных, - отмечают в ведомстве. - Техника поставлена по Гособоронзаказу.

Ключи сотрудникам вручал глава ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко и губернатор региона Игорь Кобзев. После состоявшейся церемонии 34 пожарные машины проследовали колонной по улицам Ленина и Байкальской, после чего разъехались по местам службы.

Напомним, в октябре 2022 года в Иркутске объявили поиски 28-летнего Михаила Губачева. Он не выходил на связь с 8 октября, позднее его друг подал заявление в полицию. Сейчас стало известно, что поиски мужчины завершились.