СК завел дело из-за некачественного жилья, предоставленного сироте в Усолье Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области правоохранители проведут расследование дела о некачественном жилье для женщины из числа детей-сирот. По предварительным данным, в 2019 году должностные лица регионального министерства имущественных отношений передали жительнице Усолья-Сибирского ключи от квартиры без права выбора и предварительного осмотра. Позже оказалось, что квадратные метры непригодны для проживания. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Приангарью.

- Следователями СК допрашиваются должностные лица Минимущества, администрации муниципального образования. Проводятся необходимые следственные действия, - отмечают в ведомстве.

Представители минимущества обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, в октябре 2022 года в Иркутске объявили поиски 28-летнего Михаила Губачева. Он не выходил на связь с 8 октября, позднее его друг подал заявление в полицию. Сейчас стало известно, что поиски мужчины завершились.