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НовостиОбщество21 июня 2023 1:53

Четыре турмаршрута Прибайкальского нацпарка закрыли в Ольхонском районе

Это связано с высоким классом пожароопасности
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Четыре турмаршрута Прибайкальского нацпарка закрыли в Ольхонском районе

Четыре турмаршрута Прибайкальского нацпарка закрыли в Ольхонском районе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ольхонском районе установилась опасная погода – высок риск лесных пожаров. По прогнозам метеорологов, 21 июня ожидается четвертый класс опасности. В связи с этим закрыта часть туристических маршрутов Прибайкальского нацпарка, сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Закрыты маршруты: деревня Бугульдейка - Б.Марта - деревня Петрова; Тажераны; п. Тырган - урочище Саган-Заба; Черноруд - д. Сарма - д. Курма, - уточняют в нацпарке.

Оформление разрешений на посещение особо охраняемой природной территории временно приостановлено.

Напомним, в октябре 2022 года в Иркутске объявили поиски 28-летнего Михаила Губачева. Он не выходил на связь с 8 октября, позднее его друг подал заявление в полицию. Сейчас стало известно, что поиски мужчины завершились.