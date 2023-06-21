Началась последняя сессия в работе третьего созыва ЗакСобрания Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На площадке ЗакСобрания Иркутской области стартовала 70-ая сессия. Руководит последним заседанием третьего созыва спикер областного парламента Александра Ведерникова.

«За эти годы депутатами Законодательного Собрания была проделана очень масштабная работа», - отметил губернатор Игорь Кобзев - «Парламентарии внесли большой вклад в построение диалога с гражданами, постоянно обращали внимание исполнительной власти на проблемы, которые волнуют жителей Иркутской области. Большое внимание уделялось вопросам патриотического воспитания, поддержки отдельных категорий граждан. Благодарю вас за совместную работу».

Также во время заседания удостоверение депутата ЗС вручили Александру Верхотурову, избранному от КПРФ.

Напомним, сибиряк Андрей Кравцов стал первым российским военнослужащим, получившим премию в 1 миллион рублей за уничтожение вражеского танка «Leopard». Во время выполнения боевой задачи боец потерял полруки и проходит лечение в госпитале. Сертификат от фонда предпринимателей «Забота Сибири» передал сенатор Совета Федерации Федерального Собрания России от Новосибирской области Александр Карелин.