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НовостиОбщество21 июня 2023 8:17

Родительский день объявили в Иркутской области нерабочим

Решение принял парламент региона
Елена СИНИЦА
Родительский день объявили в Иркутской области нерабочим

Родительский день объявили в Иркутской области нерабочим

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Депутаты Заксобрания региона рассмотрели вопрос объявления нерабочим "Дня памяти" после Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

-Инициативу об объявлении Дня памяти после Пасхи, который традиционно проводится во вторник, внесли в ЗакСобрание депутаты регионального парламента от всех фракций по предложению Митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана, - говорят в ведомстве.

Со слов депутатов, этот день будет нерабочим, так как люди массово посещают кладбища, храмы и другие места поминовения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в водоемах региональной столицы.