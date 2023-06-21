Родительский день объявили в Иркутской области нерабочим Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Депутаты Заксобрания региона рассмотрели вопрос объявления нерабочим "Дня памяти" после Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

-Инициативу об объявлении Дня памяти после Пасхи, который традиционно проводится во вторник, внесли в ЗакСобрание депутаты регионального парламента от всех фракций по предложению Митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана, - говорят в ведомстве.

Со слов депутатов, этот день будет нерабочим, так как люди массово посещают кладбища, храмы и другие места поминовения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в водоемах региональной столицы.