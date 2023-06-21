В Иркутской области 21 и 22 июня резко испортится погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области с вечера 21 июня и до вечера 22 июня погода совсем не будет радовать. Ожидаются туманы, дожди, грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В северо-западных районах днем возможны порывы ветра до 20 метров в секунду, температура ночью +11,+16°, при прояснении +2,+7°, днём +25,+30°, - говорят в МЧС.

В Иркутске также ожидаются кратковременные дожди, ветер до 9 метров в секунду, а

температура воздуха ночью +11,+13°, днем +27,+29°

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в водоемах региональной столицы. Пробы были взяты в двух точках: нижний бьеф плотины, квадрат, река Ангара, поселок Горького, река Иркут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.