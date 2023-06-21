Глава федерации бокса Ангарска находится в больнице после нападения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ангарске произошло нападение на руководителя Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова. Об этом в своих социальных сетях написала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

-На данный момент Александр находится в больнице в тяжёлом состоянии, - написала она.

В связи с этим Федерация бокса России экстренно выясняет обстоятельства произошедшего и все подробности.

Напомним, что днем 20 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из кафе Ангарска. Вооруженный зашел в заведение общепита и несколько раз выстрелил в посетителя. Но знакомый пострадавшего решил отомстить. Он схватил нож и побежал за стрелявшим.

В следственном комитете региона добавили, что подозреваемый сейчас прооперирован, но находится в тяжелом состоянии. Его палату охраняют сотрудники полиции.