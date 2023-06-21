В Иркутской области увеличен объем помощи муниципальным бюджетам

Константин Зайцев рассказал о том, какую помощь областной бюджет оказывает муниципальным образованиям. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В своем отчете о работе за 2022 год перед Законодательным собранием, Председатель Правительства Константин Зайцев рассказал о том, какую помощь областной бюджет оказывает муниципальным образованиям. В прошлом году объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам составил 104,7 млрд рублей. Это на 22,3% больше, чем в предыдущем, 2021-м.

- 2022-й был объявлен губернатором Иркутской области годом работы с муниципальными образованиями. Многое сделано для того, чтобы муниципалитеты изначально видели свои финансовые возможности в рамках бюджета, принимаемого на очередной период. Безусловно, бюджетный процесс — это живой организм, и жизнь будет вносить свои коррективы. Мы будем пересматривать подходы и продолжать поддерживать территории. Это наш совместный, большой, не всегда легкий, но очень важный процесс, - подчеркнул Константин Зайцев.

Несмотря на жесткое санкционное давление, которое испытывала, в том числе, и региональная экономика, доходы бюджета Приангарья в прошлом году возросли на 9,7 % и составили около 320 млрд рублей. Почти 40% из этих средств было направлено в муниципальные бюджеты. В частности, таки образом софинансируется строительство новых социальных объектов, ремонты действующих, развиваются сельские территории. Подобная работа продолжена и в 2023 году.