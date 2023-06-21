Фонд развития промышленности Приангарья в 2023 году увеличат до 600 млн рублей

Председатель Правительства региона Константин Зайцев отчитался о работе за прошлый год. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На очередной сессии Законодательного Собрания иркутской области Председатель Правительства региона Константин Зайцев представил депутатам отчет о работе Правительства за прошлый год.

– Год был сложным не только для нашего региона, но и для страны в целом. Работая вместе с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, Правительство страны приняло целый набор мер поддержки экономики и граждан, которые позволили каждому региону, всей нашей большой стране без больших потерь адаптироваться к санкциям. Несмотря на сложности, мы совместно с вами, уважаемые депутаты, справились с основными задачами развития по всем приоритетным направлениям, – сообщил Константин Зайцев.

В 2022 году Приангарье увеличило объем ВРП на 3,1%, показатель достиг почти 2 триллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 38% и составил 834 миллиарда рублей. По этому показателю Иркутска область стала 1-й среди субъектов СФО и 7-й по России.

В Иркутской области запущено сразу несколько крупных инвестпроектов, благодаря которым развивается производство и создаются новые рабочие места. Это строительство газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, создание картонного производства в Усть-Илимске и горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе. Всего в регионе реализуется около 180 инвестпроектов, которые дадут до 40 тысяч рабочих мест, причет с высокой заработной платой и в перспективе принесут до 2 трилллионов дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней.

Константин Зайцев отметил, что в регионе успешно работают инструменты поддержки предпринимательства. В частности, Фонд развития промышленности, который в 2022 году по инициативе губернатора Игоря Кобзева был докапитализирован более чем на 400 млн рублей. В 2023 году капитализация ФРП составит до 600 млн рублей.