Подозреваемый в стрельбе в кафе Ангарска находится в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемый по делу о стрельбе в кафе Ангарска Иркутской области прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Он находится в тяжелом состоянии. Его палату охраняют сотрудники полиции, - говорят в следкоме.

Потерпевший в коме. Оба мужчины потеряли много крови, отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что днем 20 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из кафе Ангарска. Вооруженный зашел в заведение общепита и несколько раз выстрелил в посетителя. Но знакомый пострадавшего решил отомстить. Он схватил нож и побежал за стрелявшим.

Пострадавшим оказался руководитель Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов.