Подозреваемый в стрельбе в кафе Ангарска находится в тяжелом состоянии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подозреваемый по делу о стрельбе в кафе Ангарска Иркутской области прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области в своих социальных сетях.
-Он находится в тяжелом состоянии. Его палату охраняют сотрудники полиции, - говорят в следкоме.
Потерпевший в коме. Оба мужчины потеряли много крови, отмечают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что днем 20 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из кафе Ангарска. Вооруженный зашел в заведение общепита и несколько раз выстрелил в посетителя. Но знакомый пострадавшего решил отомстить. Он схватил нож и побежал за стрелявшим.
Пострадавшим оказался руководитель Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов.