Диетолог рассказала, от каких продуктов отказаться в жару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда на дворе жара, стоит изменить свой рацион. Например, стоит меньше есть тяжелой пищи. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

-В первую очередь стоит ограничить потребление трудноперевариваемых белков и жиров. Это, например, говядина, свинина и баранина, - говорит она.

Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко, сказала Соломатина.

Кроме этого, лучше также заменить мясо на рыбу, курицу, индейку или кролика. Также стоит употреблять молочные белки: на завтрак готовить запеканки, сырники, есть молочные и кисломолочные продукты.