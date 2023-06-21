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НовостиОбщество21 июня 2023 11:25

Диетолог рассказала, от каких продуктов отказаться в жару

В частности, лучше забыть про большое количество мяса
Елена СИНИЦА
Диетолог рассказала, от каких продуктов отказаться в жару

Диетолог рассказала, от каких продуктов отказаться в жару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда на дворе жара, стоит изменить свой рацион. Например, стоит меньше есть тяжелой пищи. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

-В первую очередь стоит ограничить потребление трудноперевариваемых белков и жиров. Это, например, говядина, свинина и баранина, - говорит она.

Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко, сказала Соломатина.

Кроме этого, лучше также заменить мясо на рыбу, курицу, индейку или кролика. Также стоит употреблять молочные белки: на завтрак готовить запеканки, сырники, есть молочные и кисломолочные продукты.