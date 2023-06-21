Парламент Иркутской области рассмотрел поправки в бюджет на 2023-2025 годы Фото: Даниил ОПАРИН

Проект закона о внесении изменений в бюджет Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рассмотрели депутаты парламента региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Изменения предполагают увеличение доходной части регионального бюджета на 2023 год более чем на 9 миллиардов рублей, из них почти 7 миллиардов – налоговые и неналоговые доходы, 2,5 миллиарда – безвозмездные поступления, - говорят в Законодательном собрании региона.

В то же время увеличится и расходная часть - до 292,2 миллиарда рублей. Известно, что 11,5 миллиарда рублей направят в муниципальные образования.

Кроме этого, сообщается, что поправками предусмотрена субсидия на социально-экономическое развитие. Эти деньги можно будет направить на капитальный ремонт соцобъектов.