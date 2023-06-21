Ветеринар Шеляков рассказал о редком «голубе-мутанте» из Британии Фото: Виталий ТИМКИВ

В Великобритании есть "голубь-мутант" - он представитель породы дутыш. Об этом рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

-Такая порода голубей довольно распространена, в том числе и в России. Однако, по словам эксперта, у птицы на видео могут быть определенные мутации, - комментирует он.

Он добавил, что он может быть необычен, а на распространяемых фото мог фигурировать и фотошоп. В то же время есть вероятность мутации голубя. В целом же, эту породу целенаправленно выводили.

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