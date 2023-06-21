Жителю Забайкалья грозит 5 лет лишения свободы за кражу телефона в туалете поезда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судимый житель Могочи Забайкальского края украл из туалета в поезде телефон и вышел на станции в Шилке. Владелица же заметила пропажу только утром следующего дня. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Забайкальского УВДТ.

-Забайкалец пользовался телефон две недели, после чего решил продать его, выручив 5 тысяч рублей, - рассказывают в ведомстве.

Полицейские нашли злоумышленника, приехав к нему домой. Мужчина сознался в сделанном. Теперь мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ангарске произошло нападение на руководителя Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова. Об этом в своих социальных сетях написала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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