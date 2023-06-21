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НовостиОбщество21 июня 2023 13:15

Медики Иркутской области смогут получить подъемные от 500 тысяч до двух миллионов рублей

Выплаты могут начаться в 2024 году
Елена СИНИЦА
Медики Иркутской области смогут получить подъемные от 500 тысяч до двух миллионов рублей

Медики Иркутской области смогут получить подъемные от 500 тысяч до двух миллионов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области парламент одобрил дополнительную меру поддержки для медработников, которые приехали работать в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Мера поддержки предусматривает предоставление единовременной выплаты в размере от 500 тысяч до 2-х миллионов рублей врачам и средним медицинским работникам, переехавшим на работу в медицинские организации Усолья-Сибирского, Черемхово и Усть-Илимска, - говорят в правительстве.

Уточняется, что размер выплаты зависит от места работы и уровня образования ее получателя.

После того, как закон вступит в силу, региональный минздрав должен будет разработать порядок предоставления выплат с подробными условиями. Предполагается, что выплаты начнутся в 2024 году.