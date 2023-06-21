Медики Иркутской области смогут получить подъемные от 500 тысяч до двух миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области парламент одобрил дополнительную меру поддержки для медработников, которые приехали работать в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Мера поддержки предусматривает предоставление единовременной выплаты в размере от 500 тысяч до 2-х миллионов рублей врачам и средним медицинским работникам, переехавшим на работу в медицинские организации Усолья-Сибирского, Черемхово и Усть-Илимска, - говорят в правительстве.

Уточняется, что размер выплаты зависит от места работы и уровня образования ее получателя.

После того, как закон вступит в силу, региональный минздрав должен будет разработать порядок предоставления выплат с подробными условиями. Предполагается, что выплаты начнутся в 2024 году.