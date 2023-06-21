Роспотребнадзор Бурятии настоятельно рекомендовал не купаться в двух водоемах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух водоемах Улан-Удэ рекомендовали не купаться. Об этом сообщает ТРК "Тивиком" со ссылкой на Роспотребнадзор Бурятии.

-Так, в частности, речь идет о Селенге. Пробы взяли в месте сброса сточных вод с левобережных очистных сооружений в пригородном селе Сотниково.. Как итог, были найдены кишечная палочка и колиформные бактерии, - говорят в ведомстве.

МУП "Водоканал" уже получил предложение провести профилактические мероприятия. Помимо этого, специалисты проверили карьер в микрорайоне Загорск. В этом случае нашли несоответствие по паразитологическим показателям.

Например, в этом водоеме найдены яйца аскариды. Роспотребнадзор не рекомендует купаться в этих местах.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Иркутской области провел исследования качества воды в водоемах региональной столицы.