Запись на курсы проекта «Активное долголетие» в Иркутске стартует 19 июля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Для жителей Иркутска старше 55 лет 19 июля стартует запись на курсы «Активное долголетие». Сам проект начнется в сентябре. Для учащихся будут преподавать занятия по компьютерной грамотности, стилю, живописи, театральному искусству, иностранным языкам, шахматам, а также по фитнесу и танцам. И все это абсолютно бесплатно. Об этом сообщают в администрации города.

- Запись будет открыта с 19 по 21 июля 2023 года с 9:30 до 17:00 по адресу: Марата 14, первый этаж (единые окна и актовый зал), - уточняют в мэрии. - Обед – с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт.

Важно, что записаться можно лишь на один курс, так как число групп ограничено.

Напомним, 17-летний Никита Рыбоченко - ученик школы № 42 Иркутска. Он набрал максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и литературе. Парень раскрыл КП-Иркутск секрет своего успеха.

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Более подробную информацию о проекте «Активное долголетие» можно получить в администрации города по телефонам: 52-04-14, 52-04-16, а также в телеграм-канале https://t.me/irkutskdolgoletie.